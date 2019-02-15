РИАМО - 15 фев. Подмосковные следователи начали проверку информации СМИ об оставлении воспитателем детского сада ребенка на морозе, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее СМИ сообщали, что в пятницу воспитатель дошкольного учреждения №5 в Северном микрорайоне Рузы забыла забрать с прогулки 5-летнюю девочку. Ребенок почти час провел на морозе, а затем самостоятельно покинул территорию детского сада. Девочка была обнаружена на детской площадке недалеко от дома случайной прохожей.

«Следственным отделом по городу Руза ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению СМИ об оставлении воспитателем детского сада пятилетней девочки на морозе», – говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. Планируется опрос сотрудников дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что детсад в Рузе должен извиниться перед родителями забытой на морозе девочки.