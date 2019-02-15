РИАМО - 15 фев. Специалисты Главгосстройнадзора выявили нарушения при строительстве корпусов 1 и 2 с подземным паркингом на улице Маршала Жукова в городе Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторским составом ведомства выявлены нарушения при проведении строительного контроля, а также нарушения требований проектной документации. Генподрядчик и организация, осуществляющая строительный контроль, будут привлечены к административной ответственности», – сообщил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Общая площадь 25-этажных корпусов составит 42896 квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 432 квартиры, площадь которых составляет 24108 квадратных метров. Площадь встроенно-пристроенных помещений первого этажа – 867 квадратных метров. Подземный паркинг рассчитан на 171 машино-место.

«В настоящее время на корпусе 2 ведутся работы по устройству наружных ограждающих конструкций на уровне второго этажа», – отметил Гарибян.

Застройщиком объектов выступает ООО «ИнвестСтройРегион». Строительные работы планируют завершить в четвертом квартале 2020 года.