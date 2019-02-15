РИАМО - 15 фев. Московский аэропорт «Домодедово» разместил в свободном доступе в зоне вылета книги, оставленные пассажирами в аэровокзале, теперь они доступны путешественникам для чтения и буккроссинга, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Вещи, забытые в аэровокзале, служба безопасности аэропорта проверяет и доставляет в комнату невостребованного багажа. Срок хранения таких предметов составляет один месяц, потом их, как правило, утилизируют. Однако для книг аэропорт «Домодедово» сделал исключение. Пассажиры могут не только почитать книгу в зале Priority Pass в ожидании рейса, но и забрать ее с собой или оставить взамен свою.

«Мы дарим книгам вторую жизнь. Через наш аэропорт летают жители многих стран мира, носители разных культур, люди с самыми разнообразными интересами. Поэтому путешественники могут выбрать на полке забытых книг как произведения русских классиков, так и литературу на немецком, испанском, китайском и других языках. Здесь представлены и разные жанры: от книги главы Microsoft Сатьи Наделлы до комиксов Зака Гормана», — сказала PR-директор аэропорта «Домодедово» Дарья Коршунова.

Зал Priority Pass – самый востребованный из пяти бизнес-залов, которыми управляет аэропорт «Домодедово». В 2018 году им воспользовались более 280 тысяч человек. Всего в прошлом году бизнес-залы аэропорта посетило рекордное количество пассажиров — почти 600 тысяч, что на 12% выше уровня 2017 года.

Бизнес-залы открыты круглосуточно для пассажиров в зонах вылета внутренних и международных воздушных линий. Воспользоваться их услугами могут все пассажиры вне зависимости от класса обслуживания, выбранного при покупке авиабилета.