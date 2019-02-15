РИАМО - 15 фев. Два московских объекта культурного наследия, находящихся в районах Таганский и Хамовники, выставят на торги в марте этого года, победители получат право арендовать их по программе «1 рубль за 1 квадратный метр», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первый объект — Фряновская шерстопрядильная мануфактура Г.В. и М.В. Залогиных XVIII–XIX веков. Она находится в Таганском районе. Лот будет включать в себя главный дом — контору фабрики, построенную в конце XVIII– начале XIX века, площадью 1 007,4 квадратного метра, а также ограду второй половины XIX века. Второй лот — главный дом городской усадьбы XIX века (жилое двухэтажное помещение), построенный из камня и дерева. Площадь объекта составляет 353,3 квадратного метра», – отмечается в материале.

Сейчас готовится конкурсная документация для проведения аукционов. Инвесторам, победившим на торгах и заключившим договор аренды, предстоит провести восстановительно-реставрационные работы. После этого они смогут перейти на льготную ставку аренды — один рубль за один квадратный метр в год.

«Всего с 2012 года, когда начала действовать программа «1 рубль за 1 квадратный метр», было реализовано 28 объектов культурного наследия, на 13 из них уже введена арендная ставка один рубль за один квадратный метр. Предприниматели полностью выполнили первоначальное условие программы — отреставрировали объекты и ввели их в эксплуатацию», – добавил первый заместитель руководителя департамента городского имущества города Москвы Кирилл Пуртов.