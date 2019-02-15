РИАМО - 15 фев. Введение процедуры банкротства в отношении застройщиков ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал» и ЖК «Спорт Таун» не повлияет на сроки строительства и ввода в эксплуатацию объектов в поселке Марьино, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Введение конкурсного производства в отношении ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» необходимо, чтобы объекты были введены в эксплуатацию и помещения в них, как жилые, так и нежилые, были переданы дольщикам.

«У города есть уверенность в том, что строительная готовность у объектов будет. Однако без введения конкурсного производства невозможно снять аресты с земельных участков, поставить на кадастровый учет достроенные дома, ввести их в эксплуатацию и зарегистрировать гражданам права собственности», - говорится в сообщении.

Заместитель председателя комитета Александр Гончаров объяснил, что в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию указываются кадастровые номера участков. Для этого должно быть проведено межевание земельных участков. Соответствующие записи вносятся в ЕГРН. На данный момент в документах ЕГРН некорректно указаны сведения о границах. Поэтому, чтобы внести корректную информацию, необходимо снять аресты, которые сегодня наложены на эти участки.

«Пока этого не произойдет – нельзя получить заключения о соответствии объекта (ЗОС) на корпуса, где идет наложение, нельзя оформить разрешения на ввод, а соответственно и права собственности граждан на квартиры», - добавил он.

Вместе с тем заместитель председателя комитета Екатерина Храмова рассказала, что корпуса, которые сегодня находятся в высокой степени готовности и по которым получены ЗОС, будут вводиться в эксплуатацию юридически действующими застройщиками в лице конкурсного управляющего.

«Параллельно будут идти мероприятия по завершению строительства и получению ЗОС на другие корпуса, а также процедуры, предусмотренные параграфом 7 федерального закона №127 «О несостоятельности (банкротстве)» по передаче объектов незавершенного строительства и земельных участков новому застройщику ООО «Строй Ресурс» (в случае признания банкротами ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп»)», - пояснила она.

Заседание в Арбитражном суде Москвы по делу о банкротстве застройщика ЖК «Спорт Таун» назначено на 19 февраля 2019 года, ЖК «Спортивный квартал» - на 28 февраля, ЖК «Марьино Град» - на 13 марта.

В IV квартале 2017 года Capital Group (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».