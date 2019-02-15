РИАМО - 15 фев. Самым экономичным вариантом найма столичной квартиры в феврале стала «однушка» в районе Коптево, квартира находится на первом этаже панельной пятиэтажки на улице Генерала Рычагова, жилье сдается на один месяц по цене 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании «Инком-недвижимость».

«В департаменте аренды квартир «Инком-недвижимость» составили очередной рейтинг наиболее бюджетных предложений найма в старой Москве. В феврале два участника топа расположены в пешей доступности от станций метро или МЦК. Самая низкая ставка – 20 тысяч рублей – у лота в панельном пятиэтажном доме в районе Коптево (САО)», – говорится в сообщении.

Так, лидер февральского топ-5 самых доступных по цене арендных квартир сдается только на месяц. Квартира находится на первом этаже панельной пятиэтажки на улице Генерала Рычагова, в пяти минутах ходьбы от платформы МЦК «Коптево». Общая площадь – 32 квадратных метра, кухня – шесть квадратных метров. Объект в хорошем состоянии, в наличии необходимая для проживания мебель, холодильник, стиральной машины нет. На окнах установлены решетки.

На втором месте – лот за 23 тысячи рублей в месяц. В аренду сдается однокомнатная квартира на седьмом этаже 16-этажного дома на Хабаровской улице, в семи минутах транспортом от станции метро «Щелковская». Общая площадь – 38 квадратных метров, кухня – 9 квадратных метров. Жилье укомплектовано всей необходимой бытовой техникой. Предъявляемое владельцем ограничение – не более двух квартирантов.

Замыкает тройку лидеров – «однушка» за 24 тысячи рублей со свежим косметическим ремонтом, полностью меблированная и укомплектованная бытовой техникой. Квартира общей площадью 34 квадратных метра и с кухней 7 квадратных метров располагается на восьмом этаже девятиэтажного дома на Ташкентской улице, в семи минутах транспортом от станции метро «Кузьминки».

Далее в рейтинге – предложение со ставкой 25 тысяч рублей в новом ЖК «Ивановское» на шоссе Энтузиастов, в 10 минутах транспортом от станции метро «Новогиреево». Однокомнатное жилье общей площадью 38 квадратных метров и с кухней 10 «квадратов» экспонируется на 14-м этаже 22-этажного кирпичного дома. Закрывает февральский чарт самых демократичных квартир в аренду малогабаритная «однушка» за 26 тысяч рублей на Нижней Первомайской улице, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Первомайская».