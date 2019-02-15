РИАМО - 15 фев. Осмотр отселенных зданий в районе Котловка Юго-Западного округа Москвы провели активисты совета общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

На улице Нагорная имеются два полностью отселенных здания, предназначенных под снос. В одном из этих зданий ранее располагалось следственное отделение УВД по ЮЗАО. Вход в здание и окна заварены металлическими щитами. Во втором двухэтажном здании прежде размещался детский сад, оно также полностью отключено от всех инженерных коммуникаций.

«Дома были отселены достаточно давно и с тех пор являются предметом неустанного внимания активистов ОПОП района Котловка. Председатели советов ОПОП осуществляют проверку безопасности зданий еженедельно. Кроме того, при ежедневном обходе закрепленной за ОПОП территории они также не оставляют эти дома без внимания», – говорится в сообщении.

Здания не представляют угрозы безопасности жителям, так как ограждены защитными сетками, их постоянно охраняют сотрудники частных охранных предприятий. Доступ и проникновение в отселенные дома посторонних лиц исключены.

Мониторинг и проверка состояния отселенных домов – одна из важных составляющих работы председателей советов общественных пунктов охраны порядка. Всего в ЮЗАО активисты ОПОП осуществляют мониторинг 11 полностью отселенных и одного частично отселенного здания. Под охраной ЧОП находятся восемь отселенных домов.