РИАМО - 15 фев. Автомобилистам из районов Красносельский, Сокольники и Преображенское порекомендовали в дни закрытия станций Сокольнической линии метро выезжать из районов до 6:30, а возвращаться после 21:30 из-за пробок, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 по 24 февраля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». В связи с этим в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения сохранятся до 04:30 25 февраля.

«Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30)», — говорится в сообщении.

ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии: на улицах Верхняя Красносельская, Большая Черкизовская, Нижняя Красносельская, Бакунинская, Жебрунова, Щербаковская. Спартаковская, Открытом шоссе, Краснобогатырской улице и улице Сокольнический Вал.

Из-за перекрытий часть автомобилистов будет использовать для проезда шоссе Энтузиастов. В связи с этим здесь также ожидаются затруднения движения.