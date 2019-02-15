РИАМО - 15 фев. На станции «Нахабино» Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) разворачиваются работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в рамках реализации проекта МЦД-2 Нахабино – Подольск, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Согласно проекту, в «Нахабино» вместо двух пригородных платформ построят три новые и возведут надземный пешеходный переход типа конкорс. На станции построят современную пассажирскую инфраструктуру по принципу безбарьерной среды. Для удобства маломобильных пассажиров ее оснастят эскалаторами, лифтами и специальной навигацией для слабовидящих людей», – говорится в сообщении.

Работы будут проводиться поэтапно. Сейчас железнодорожники приступили к выносу коммуникаций и начальным земельным работам для строительства конкорса. Кроме того, на станции планируют построить дополнительные главные пути, необходимые для приема и отправки поездов, а также развить инженерные сети и коммуникации.

Протяженность МДЦ-2 Нахабино – Подольск составит 80 километров, на диаметре будет 13 пересадок на метро, шесть – на радиальные направления железной дороги и две – на МЦК. Запланировано строительство новых остановочных пунктов на Рижском и Курском направлениях МЖД и модернизация существующей пассажирской и железнодорожной инфраструктуры.

Московские центральные диаметры – транспортный мегапроект ОАО «РЖД» и правительства Москвы. Первые два диаметра – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск будут запущены для пассажиров в конце 2019 – начале 2020 года. На МЦД-1 будет 28 станций, а на МЦД-2 – 38. Всего планируется создание пяти диаметров. График работы МЦД будет таким же, как и у столичного метро – с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать 5-6 минут в часы пик. Оплатить проезд по МЦД можно будет картой «Тройка».