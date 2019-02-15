РИАМО - 15 фев. Фермерское хозяйство из Дмитровского городского округа «Свободный труд» получило кубок «Лучшее предприятие – 2019» на международной выставке «Продэкспо – 2019», сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сегодня на международной выставке «Продэкспо» наше фермерское хозяйство «Свободный труд» из Дмитровского городского округа стало лидером в числе лучших предприятий России. Наши фермеры заслуженно отмечены почетными наградами Минсельхоза РФ и Россельхознадзора», – сказал Разин.

По его словам, хозяйство получило почетный приз – кубок «Лучшее предприятие – 2019», а главный технолог хозяйства Ирина Булатова награждена почетной медалью «За высокое качество продукции». Кроме этого, предприятию вручили золотую медаль за высокое качество и лучший вкус ряженки из цельного молока.

В настоящее время хозяйство развивается как сельскохозяйственный товаропроизводитель молока и молочной продукции, а также животноводческой и овощной продукции, меда, рассады цветочных культур, пропагандирует аграрный туризм на селе.

«Сегодня это одно из передовых хозяйств области. Здесь содержатся КРС молочного направления 117 голов, из них 76 дойного стада, лошади и пони, козы и бараны, кролики, гуси, куры и прочая птица. Ежегодно хозяйство производит и перерабатывает более 480 тонн молока, более 3 тонн мяса говядины, порядка 2 тонн мяса баранины, 2,5 тонны меда, более 2 миллионов корней рассады овощных и цветочных культур», – дополнил Разин.

Он также уточнил, что хозяйство производит более 18 наименований молочной продукции.

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.

Международная выставка «Продэкспо – 2019» проходила на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве с 11 по 15 февраля. На экспозиции общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров около 2,3 тысячи компаний из 65 стран мира представили весь спектр продуктов питания и напитков, а также решения в области производственного оборудования, упаковки и логистики.