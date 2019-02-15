РИАМО - 15 фев. В Подмосковье будут проводить работу, направленную на снижение числа уклоняющихся от уплаты налогов таксистов, так, по данным за 9 месяцев 2018 года 50% таксомоторных компаний уклоняются от уплаты налогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (МТДИ).

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с управлением Федеральной налоговой службы по области планируют снизить число уклоняющихся от уплаты налогов в сфере такси», – говорится в сообщении.

Так, согласно анализу налоговых поступлений в бюджет Московской области, за 9 месяцев 2018 года более 50% таксомоторных компаний уклоняются от уплаты налогов, а более 40% занижают налогооблагаемую базу и уплачивают налоги не в полном объеме.

Для того чтобы впредь пресекать эти нарушения, будет проведен комплекс мероприятий, направленный на формирование ответственного отношения компаний такси к уплате налогов.

Кроме того, ведомствами на 2019 год запланирована информационная кампания по разъяснению индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, оказывающим услуги такси, особенностей применения систем налогообложения («самозанятые», патент, упрощенная и общая системы) и необходимости уплаты налогов.

В текущем году продолжат работу по пресечению деятельности недобросовестных юрлиц, которые оформляют разрешения для водителей такси, не желающих регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Только за 2018 год в результате совместных мероприятий МТДИ, УФНС МО и правоохранительных органов аннулировано более 24 тысяч разрешений на деятельность такси в регионе.