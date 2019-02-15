РИАМО - 15 фев. Московская онкослужба помощи детям переходит с этого года на наиболее эффективный и нетравматичный метод лечения рака – на 4D-лучевую терапию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Центре (Центр детской гематологии и онкологии – ред.) внедряем лучшее, что есть сегодня в мире. Например, с этого года московская онкослужба помощи детям переходит на 4D-лучевую терапию – это наиболее эффективный и нетравматичный метод. На полную мощь работает отделение трансплантации костного мозга», – написал Собянин на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Центр детской гематологии и онкологии для маленьких пациентов со всей страны был создан на базе Морозовской больницы в 2014 году.

Собянин также напомнил, насколько важно своевременно выявлять злокачественные заболевания, так как на ранних стадиях возможно полное излечение.

«Проходите регулярно диспансерное обследование, берегите детей», – дополнил мэр.

Пятнадцатого февраля отмечается Международный день детей, больных раком.

«Хочется помочь каждому, кого коснулась эта беда», – написал мэр.