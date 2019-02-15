РИАМО - 15 фев. Сведения в отношении ООО «Информационный бизнес конструктор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГБУ МО «Автохозяйство» в отношении ООО «Информационный бизнес конструктор» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по внедрению автоматизированной системы на базе «1С: Предприятия 8. Управление автотранспортом. ПРОФ».

«В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Информационный бизнес конструктор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.