РИАМО - 15 фев. Пополнить единую транспортную карту «Стрелка» теперь можно со счета мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо в личном кабинете на сайте strelkacard.ru или в мобильном приложении нажать кнопку «Пополнить», указать сумму, на которую вы планируете пополнить баланс, и среди предложенных способов выбрать вариант «Мобильный платеж». Затем останется ввести десятизначный номер Вашего мобильного телефона, выбрать оператора и следовать простым указаниям системы с просьбой подтвердить списание средств с лицевого счета мобильного телефона», - поясняется в сообщении.

Как отмечается в материале, комиссия зависит от мобильного оператора. Денежные средства будут зачислены на баланс транспортной карты мгновенно.

Оплатить проезд «Стрелкой» можно на всех видах общественного транспорта Московской области: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, включая водный транспорт, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.

Сегодня более 2,5 миллионов пассажиров стали обладателями карт «Стрелка», при этом ежедневно картой пользуются свыше 1 миллиона человек. Мобильное приложение работает на устройствах iOS, Android и Windows.