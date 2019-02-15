РИАМО - 15 фев. Сведения в отношении ООО «Лидер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ФКП «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП «ГкНИПАС»), в отношении ООО «Лидер». Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуги по изготовлению и установке оконных блоков из алюминиевых и ПВХ-профилей.

«В связи с нарушением ООО «Лидер» условий исполнения контракта, ФКП «ГкНИПАС» расторгло контракт в одностороннем порядке. На заседании комиссии Московского областного УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении фирмы «Лидер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.