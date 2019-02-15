РИАМО - 15 фев. В Москве завершилась реставрация скульптур фонтана «Дружба народов», который является символом ВДНХ, на это ушло 16 недель работы и 6 килограммов сусального золота, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Двадцать пять специалистов-реставраторов за четыре месяца восстановили 16 золотых красавиц. Для того чтобы четырехметровые скульптуры вновь засияли, мастерам потребовалось шесть килограммов сусального золота», – говорится в сообщении.

Вес каждой фигуры – около 2,5 тонн. Особенно кропотливой работы потребовала скульптура, символизирующая Таджикскую ССР – на позолоту косичек ушло два дня.

«Задача реставрационных работ – вернуть исторический облик главным фонтанам ВДНХ. Безусловно, 16 скульптур девушек, олицетворяющих республики СССР, – лицо «Дружбы народов». Прошлой осенью их бережно демонтировали и перевезли в мастерскую. После этого начался кропотливый процесс реставрации: специалисты полностью удалили остатки старой позолоты и расчистили поверхность до бронзы, далее покрыли каждую фигуру несколькими подготовительными слоями сурика и лака, а уже потом перешли к золочению», – рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, на одну девушку уходило около недели. Теперь скульптуры готовы к возвращению на свое место, уже весной москвичи увидят обновленный фонтан.

Кроме того, параллельно с восстановлением скульптур и декоративных элементов фонтана идет работа по обновлению гидротехнических систем и укреплению каркасов конструкций комплекса.

В 2019 году легендарный фонтан «Дружба народов» отметит 65 лет. Самый большой фонтан на территории ВДНХ был запущен на Центральной аллее 1 августа 1954 года. Свой юбилей фонтан встретит полностью обновленным: это первая комплексная реставрация за всю историю памятника.