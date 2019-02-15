РИАМО - 15 фев. В небе над Москвой утром 18 февраля можно будет увидеть сближение Венеры и Сатурна, утреннюю пару можно наблюдать в предрассветные часы, с 6:30 до 7:30, над юго-восточным горизонтом, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Восемнадцатого февраля произойдет сближение Венеры и Сатурна. Их будет разделять всего 1 градус (два диска Луны). Такое положение светил на небе астрономы называют сближением. <…> Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы, с 6:30 до 7:30 утра, над юго-восточным горизонтом. Правее (южнее) и выше над горизонтом этот утренний дуэт будет сопровождать Юпитер и красный Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпион», – говорится в сообщении.

Для того чтобы лучше рассмотреть небесное явление, нужно вооружиться биноклем или телескопом, направить их на Венеру и недалеко от нее увидеть Сатурн.

Сближение – это видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6–7 градусов.

Кроме того, в текущем году произойдет два сближения Венеры и Сатурна: 18 февраля (утром) и 11 декабря (на вечернем небе).

Венера – вторая планета от Солнца, а Сатурн обращается шестым вокруг Солнца, располагаясь далеко за пределами орбиты Земли. С Земли Венера и Сатурн видны почти на одной линии обзора, в космосе эти планеты находятся очень далеко друг от друга.

Сатурн является самым дальним миром, который мы можем легко увидеть невооруженным глазом. Сатурн сияет на нашем небе как звезда 1-й величины, но Венера в настоящее время затмевает его почти в 80 раз. Венера сейчас настолько ярка, что некоторые зоркие люди могут увидеть ее даже на дневном небе.

Юпитер, Венера и Сатурн будут продолжать освещать утреннее небо в течение многих месяцев 2019 года. Юпитер и Сатурн постепенно будут подниматься над южным горизонтом все раньше и раньше восхода, а Венера наоборот, будет постепенно приближаться к Солнцу.