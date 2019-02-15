РИАМО - 15 фев. В Москве в непрерывном режиме ведутся работы по очистке от снега объектов улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий и внутриквартальных проездов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено и утилизировано более 450 тысяч кубометров снега», – сказал Бирюков.

По его словам, всего с начала сезона на снегосплавных пунктах столицы утилизировано 22 миллиона кубических метров снега. Снегосплавные пункты города работают круглосуточно.

«Для вывоза снега задействовано более 3 тысяч самосвалов. <…> Под особым контролем коммунальных служб находится работа по зачистке кровель от снега и наледи. В них задействовано 3822 бригады в составе 12 тысяч человек, которые прошли специальное обучение и оснащены необходимой экипировкой для работы», – рассказал Бирюков.

Кроме того, он напомнил горожанам о необходимости соблюдения требований безопасности, о том, что важно не заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ по очистке кровель.