РИАМО - 15 фев. Суд приговорил ученика, устроившего стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, к семи годам и трем месяцам колонии, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Ивантеевского городского суда.

«Суд признал подростка виновным и приговорил к семи годам и трем месяцам колонии», - сказал собеседник агентства.

Пятого сентября 2017 года в школе №1 подмосковной Ивантеевки учащийся разбросал в классе дымовые шашки и произвел выстрел из пневматического оружия. Подросток, вооруженный также отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет.

В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна.

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