РИАМО - 15 фев. Администрации подмосковного Долгопрудного выдали предписание об устранении нарушений, допущенных при организации торгов на право заключения договора управления многоквартирными домами, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ПИК-Комфорт» на действия администрации Долгопрудного при организации торгов на право заключения договора управления многоквартирными домами.

«Согласно доводам жалобы, администрация не установила количественные характеристики многоквартирных домов, определяющие объемы и периодичность выполняемых работ, а также не разместила на сайте извещение о проведении торгов», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС установило обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов, и признала жалобу общества обоснованной.

Администрации Долгопрудного выдали обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.