РИАМО - 15 фев. Столица многие годы занимает первые строчки в российских и международных рейтингах инвестиционной привлекательности, на один вложенный государством рубль город привлекает пять инвестиционных, сообщается на сайте kp.ru.
Сегодня в ОЭЗ зарегистрированы более 50 резидентов, которые благодаря специальным налоговым льготам могут сократить объем обязательных платежей до 47%.
Кроме того, столица продолжает развивать практику применения различных видов государственно-частного партнерства. Так, подобные контракты заключаются в транспортной сфере, в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других. Во многом благодаря развитию ГЧП в этих сферах столица третий год подряд занимает 1-е место в рейтингах ГЧП среди регионов страны.
«Мы не только развиваем инвестиционную привлекательность города, но и постоянно корректируем наши предложения в зависимости от потребностей бизнеса. На каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, сегодня удается привлечь не менее пяти рублей частных инвестиций», – дополнил Прохоров.
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