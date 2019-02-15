РИАМО - 15 фев. Столица многие годы занимает первые строчки в российских и международных рейтингах инвестиционной привлекательности, на один вложенный государством рубль город привлекает пять инвестиционных, сообщается на сайте kp.ru.

«Москва уже многие годы лидирует в российских и международных рейтингах инвестиционной привлекательности. Этому способствуют не только комфортные условия для ведения бизнеса, но и поддержка правительства Москвы. В городе действует особая экономическая зона «Технополис «Москва», которая предоставляет готовую инфраструктуру и специальные льготы для развития современной промышленности и сектора высоких технологий», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Сегодня в ОЭЗ зарегистрированы более 50 резидентов, которые благодаря специальным налоговым льготам могут сократить объем обязательных платежей до 47%.

Кроме того, столица продолжает развивать практику применения различных видов государственно-частного партнерства. Так, подобные контракты заключаются в транспортной сфере, в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других. Во многом благодаря развитию ГЧП в этих сферах столица третий год подряд занимает 1-е место в рейтингах ГЧП среди регионов страны.

«Мы не только развиваем инвестиционную привлекательность города, но и постоянно корректируем наши предложения в зависимости от потребностей бизнеса. На каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, сегодня удается привлечь не менее пяти рублей частных инвестиций», – дополнил Прохоров.

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