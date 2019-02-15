«Концертная деятельность, филармония должна давать определенное количество концертов в разных, отдаленных точках региона, чтобы у людей была возможность услышать классическую музыку. Но при этом должны быть прорывные истории, связанные с тем, ради чего мы это делаем. Это сохранение наследия, это модернизация музеев, потому что сегодня у нас фантастические фонды, удивительные. Наши 12 областных музеев, каждый из которых обладает невероятной сокровищностью, с точки зрения хранения», – сказала Ширалиева.