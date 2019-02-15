РИАМО - 15 фев. Концертная деятельность должна быть организована в разных муниципалитетах Московской области, чтобы жители региона могли слушать классическую музыку, сообщила министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Она отметила, что в двух музеях Подмосковья реализуется программа цифровизации с точки зрения музейных технологий.
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи за 12 лет с момента создания стал главным культурным событием зимы в России. С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а с 2017 года стал членом Международной театральной лиги «Шелковый путь».
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