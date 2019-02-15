РИАМО - 15 фев. В подмосковном Одинцове 58-летняя женщина обратилась в полицию, заявив, что неизвестный вынес из ее квартиры ювелирные изделия и часы на сумму свыше 2,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четырнадцатого февраля в 02:56 <…> обратилась гражданка 1961 года рождения, зарегистрированная и проживающая по адресу: Одинцовский городской округ, улица Говорова, дом 117, с заявлением о том, что 13 февраля в период времени с 17:30 по 20:30 в ее квартиру по вышеуказанному адресу путем отжатия оконной рамы проник неизвестный и похитил ювелирные изделия, часы мужские и женские», – сказал собеседник агентства.

По его словам, ущерб составил 2,14 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).