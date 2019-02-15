РИАМО - 15 фев. Пожарные спасли двух жильцов из горящей квартиры на Чонгарском бульваре в Москве, еще одного человека спасли с верхнего этажа, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома №5 по Чонгарскому бульвару. Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на площади 4 квадратных метра.

«Пожарно-спасательными подразделениями из горящей квартиры спасены два человека. С вышележащего этажа спасен еще один человек», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.