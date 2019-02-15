РИАМО – 15 фев. Отказ Госжилинспекции Московской области вносить изменения в реестр лицензий управляющих организаций является законным, такое решение принял областной Арбитражный суд после рассмотрения заявления УК «Техническая эксплуатация зданий и ремонт-Центр» из Щелкова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
УК требовала признать незаконным и отменить решение об отказе во внесении изменений в реестр лицензий Московской области.
По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, в подобных случаях орган жилищного надзора рассматривает направленные документы на предмет соответствия ряду условий, которые УК из Щелкова не исполнила.
«Не были направлены подлинники решений собственников и протоколов общего собрания. Во вводной части протоколов отсутствовали сведения об инициаторах собраний. В приложенных договорах управления не указывался состав общего имущества многоквартирного дома, а также порядок изменения перечня работ и услуг по управлению им. И это далеко не все нарушения, которые мы выявили», – сказал Соков.
Отказ во внесении изменений в реестр лицензий Московской области суд признал соответствующим требованиям законодательства РФ. В решении арбитража говорится, что областная Госжилинспекция действовала в рамках предусмотренных Жилищным кодексом процедур. Поэтому заявление управляющей компании было оставлено без удовлетворения.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии