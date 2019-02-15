РИАМО – 15 фев. Отказ Госжилинспекции Московской области вносить изменения в реестр лицензий управляющих организаций является законным, такое решение принял областной Арбитражный суд после рассмотрения заявления УК «Техническая эксплуатация зданий и ремонт-Центр» из Щелкова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

УК требовала признать незаконным и отменить решение об отказе во внесении изменений в реестр лицензий Московской области.

«В ходе судебного заседания выяснилось, что данную организацию выбрали УК для домов №3 по улице Бахчиванджи и №2 по Талсинской улице. Данный факт организация просила отразить в реестре лицензий Московской области, который ведет Госжилинспекция. Изменения в реестр внесены не были, после чего УК обратилась в арбитраж. Однако, рассмотрев доводы сторон, суд решил, что надзорное ведомство действовало строго в рамках закона», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, в подобных случаях орган жилищного надзора рассматривает направленные документы на предмет соответствия ряду условий, которые УК из Щелкова не исполнила.

«Не были направлены подлинники решений собственников и протоколов общего собрания. Во вводной части протоколов отсутствовали сведения об инициаторах собраний. В приложенных договорах управления не указывался состав общего имущества многоквартирного дома, а также порядок изменения перечня работ и услуг по управлению им. И это далеко не все нарушения, которые мы выявили», – сказал Соков.

Отказ во внесении изменений в реестр лицензий Московской области суд признал соответствующим требованиям законодательства РФ. В решении арбитража говорится, что областная Госжилинспекция действовала в рамках предусмотренных Жилищным кодексом процедур. Поэтому заявление управляющей компании было оставлено без удовлетворения.