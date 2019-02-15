РИАМО – 15 фев. Заместитель главы Минстроя России Дмитрий Волков считает, что идею реновации жилья в российских регионах не надо снимать с повестки дня, сообщает РИА Новости.

По его словам, закон о реновации является совершенно оправданным шагом для Москвы, и после анализа результатов программы столичный опыт может быть распространен на регионы.

«С повестки дня это (проект реновации в регионах – ред.) не надо снимать, так как идея правильная. С какой степени осторожности к ней подойти – здесь надо взвесить, услышать всех. Надо все проанализировать и только потом отрезать. Идея этого законопроекта – никаких революций, это должны быть выверенные, сложившиеся мнения и поправки тех ошибок, которые совершили», – сказал Волков.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5172 дома.