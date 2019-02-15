РИАМО - 15 фев. В Подмосковье на портале «Добродел» стартовало голосование по капитальному ремонту медицинских учреждений, голосование продлится до 29 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Народное голосование будет одним из главных показателей для включения медицинской организации в план проведения капитальных ремонтных работ», – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Оставить свой голос просто и легко – необходимо перейти по ссылке https://vote.dobrodel.ru/zdrav2019 и выбрать свое муниципальное образование. Далее нужно найти медицинскую организацию, за которую вы хотите проголосовать.

«Все предложения будут приняты во внимание. По итогам будут приниматься меры по устранению замечаний жителей области. Призываю всех граждан проголосовать и не оставаться равнодушными», – заключил Матвеев, добавив, что голосование продлится до 29 марта.