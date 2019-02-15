РИАМО - 15 фев. На годовой коллегии Госадмтехнадзор Подмосковья определил задачи на текущий год, среди них – преобразование вылетных магистралей, снижение нагрузок на малый бизнес и предупредительная работа с населением, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В выступлении на заседании итоговой коллегии Госадмтехнадзора Московской области, которая состоялась в Долгопрудном, главный государственный административно-технический инспектор региона Сергей Бизяев рассказал об основных задачах надзорного ведомства в 2019 году.

«Вопрос благоустройства и безопасности жителей – всегда ключевой в нашей работе. Требование губернатора Московской области Андрея Воробьева четкое и предельно ясное – важно, чтобы реальные перемены происходили в каждом населенном пункте, чтобы их почувствовал каждый житель. Мы продолжим контроль за благоустройством дворовых территорий. Что касается, детской игровой инфраструктуры, то в 2019 году нам необходимо окончательно решить проблемы жестких подвесов на качелях», – сказал Бизяев.

Также на 2019 год запланирована большая работа по преобразованиям облика 10 вылетных магистралей региона.

В прошлом году в муниципальных образованиях были созданы и успешно заработали административные комиссии.

«В 2019 году мы будем поднимать их функционал и полномочия. В функционале приложения «Народный инспектор» мы будем расширять возможности приложения, добиваться автоматического получения данных об автовладельцах», – подчеркнул Бизяев.

Отдельно отмечена важность работы по обращениям граждан, проводимой ведомством. По каждой жалобе выезжают опытные сотрудники, благодаря такому подходу на 46% снизилось количество жалоб в службу. Служба продолжит снижение нагрузок на малый бизнес, в том числе планируется увеличить количество предупреждений при выявлении незначительных нарушений.

Также будет продолжена предупредительная работа, основу для которой составят мероприятия с участием членов общественного совета при Госадмтехнадзоре, Молодой гвардии Единой России, общественности и местных СМИ, направленные на развитие волонтерского движения во всех возможных форматах.