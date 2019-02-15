РИАМО – 15 фев. Управляющая компания из Одинцова восстановила герметичность труб горячего водоснабжения по предписанию Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Проверка проводилась по обращению жителей многоквартирного дома №70 по Можайскому шоссе. Они пожаловались, что в подъезде присутствует сильный запах канализации из подвального помещения, а УК не предпринимает никаких мер по его устранению. Жилищные инспекторы зафиксировали, что множественные следы протечек и коррозии инженерного оборудования в подвальном помещении стали причиной появления неприятного запаха.

«Тем самым АО «Управление жилищного хозяйства», управляющее данным домом, нарушило требования к содержанию общего имущества собственников жилья. Согласно жилищному законодательству, управляющие организации должны обеспечивать проведение профилактических и при необходимости планово-предупредительных работ по устранению дефектов систем водопровода и канализации», – сказал глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что в перечень таких работ входит, в частности, устранение протечек, закупорок и засоров, а также регулирование давления в трубах водопровода с целью предотвращения гидравлического скачка.

«В данном случае АО «Управление жилищного хозяйства» пренебрегла своими обязанностями, за что не только получила предписание об устранении нарушений, но и понесет административное наказание», – говорится в сообщении.

По факту установленных правонарушений возбуждено административное дело в адрес генерального директора организации по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

«В ходе повторной проверки исполнения предписания установили, что состояние труб горячего водоснабжения соответствует нормативному состоянию. Работы по устранению нарушений были проведены в полном объеме в установленные сроки», – заключается в сообщении.