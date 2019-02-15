РИАМО - 15 фев. Проект по введению налога для самозанятых активно внедряется, пока что он оправдывает самые смелые ожидания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В целом по России, по разным оценкам, порядка 30 миллионов человек находится в «тени»: работают, но не платят налогов. И чувствуют себя, честно говоря, от этого не очень комфортно. Поэтому пилотный проект по самозанятым помогает стать абсолютно легальным. Проект хорошо идет. Он активно внедряется», — сказал Воробьев в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что выводы делать еще рано.

«Посмотрим к концу года, но он (проект – ред.) оправдывает самые смелые ожидания», — заключил Воробьев.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане проведут эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Доходы физлиц от реализации товаров, работ и услуг будут облагаться ежемесячно по ставке 4%, ИП и юрлиц — 6%.

Действие закона распространяется на россиян, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. В тексте документа оговаривается, что эксперимент не затрагивает такие категории самозанятых, как нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты. Также под его действие не попадают торговцы подакцизными товарами.