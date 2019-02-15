РИАМО - 15 фев. Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» ждет интеграция, однако их в результате заменят кредитная карта или телефон с нужными данными, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Конечно, будет такая интеграция (транспортных карт «Тройка и «Стрелка» - ред.). Давайте посмотрим на это сквозь призму цифровой экономики. «Тройка» и «Стрелка» вскоре станут рудиментом. Ни «Стрелки», ни «Тройки» не будет — это рудимент, которому предстоит отмереть», — сказал Воробьев в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что в условиях «цифры» останется только одно: кредитная карта или телефон, на котором будет записана фактически единая кредитная карта на все случаи жизни, не только на проезд в транспорте.

Оплатить проезд «Стрелкой» можно во всех видах общественного транспорта в Подмосковье: в автобусах, маршрутках, трамваях, троллейбусах, также на карту можно записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.

Сегодня более 2,5 миллионов пассажиров стали обладателями карт «Стрелка», при этом ежедневно картой пользуются свыше 1 миллиона человек. Также брелоки «Стрелка» выбирают почти 9 тысяч человек.

Транспортная карта «Тройка» была введена для проезда на любом столичном общественном транспорте в 2013 году.