РИАМО - 15 фев. Следователи устанавливают обстоятельства убийства 52-летнего мужчины на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«В ночь на 15 февраля около дома по Самаркандскому бульвару обнаружено тело мужчины 1966 года рождения с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сказала Иванова.

Она добавила, что мужчина работал водителем такси.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Идет розыск подозреваемых лиц.