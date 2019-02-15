РИАМО – 15 фев. Управляющая компания ООО «ЖилСтройСервис» очистила кровли 5 жилых домов в подмосковном Егорьевске от сосулек и наледи по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы провели проверки кровель жилых домов по адресам: улица Советская, дом №29 корпус 1, 2 и 3 и улица Пролетарская, дом №№21 и 23. По словам жителей данных домов, на крышах зданий имеется наледь, сосульки и снежные свесы, что нарушает жилищное законодательство и представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

«Оперативно выехав на проверку, государственные жилищные инспекторы зафиксировали, что управляющей компании ООО «ЖилСтройСервис» не принято мер по устранению наледи и сосулек с кровли домов, что подтвердило данные, указанные в обращениях», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По итогам внеплановых выездных проверок управляющая организация получила предупреждение и предписание об устранении выявленных нарушений в предельно короткие сроки.

Кроме того, в отношении ООО «ЖилСтройСервис» было возбуждено административное производство по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии». На текущий момент дела находятся на рассмотрении мирового судьи судебного участка №44 городского округа Егорьевск.

«Контрольная проверка исполнения предписания показала, что кровли и козырьки многоквартирных домов были очищены от наледи, снежных свесов и опасных сосулек в установленные сроки», – говорится в сообщении.

По словам Сокова, УК необходимо регулярно обследовать кровли и козырьки многоквартирных домов на предмет наличия наледи, снега и опасных сосулек, чтобы обезопасить жителей и избежать нежелательных последствий.

Ежегодно Госжилинспекция проводит в Подмосковье акцию «Ледниковый период», в рамках которой жители публикуют в социальных сетях фотографии и адреса домов, где необходимо очистить от сосулек крыши и козырьки многоквартирных домов, а жилищные инспекторы контролируют качество проведенных работ.

Для участия в акции, при обнаружении опасных сосулек и ледяных наростов на крышах, кровлях и козырьках многоквартирных домов, жителям Московской области необходимо размещать фотографии с указанием адреса и хештегом #ЛедниковыйПериодМО_2019 в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram на собственных страницах или в группах «Жилинспектор МО».