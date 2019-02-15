РИАМО - 15 фев. При пожаре в жилом доме на улице Плещеева в столичном районе Бибирево спасены восемь человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло в квартире на 11 этаже 12-этажного жилого дома на улице Плещеева, 22. Горели личные вещи и мебели в одной из комнат квартиры на площади 15 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями с 11-го этажа спасен один человек, его передали врачам скорой помощи для осмотра. Из соседних и вышележащих квартир спасено еще семь человек», – говорится в сообщении.

Пожар к настоящему моменту ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.