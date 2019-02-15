РИАМО - 15 фев. Для строительства кольца «наземного метро» в Подмосковье понадобится около 250-300 миллиардов рублей, сейчас прорабатывается вопрос организации пересадок на столичную подземку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В 2014 году я пошел к президенту Владимиру Путину, попросил поддержки по «наземному метро». Владимир Владимирович поддержал, и тогда мы разработали концепцию. В концепции мы определили «красные линии», то есть мы «очистили» (модельно — ред.) территорию вокруг МКАД на расстоянии от 5 до 10 километров, чтобы проложить контуры будущего подмосковного кольца «наземного метро», которое бы связывало большинство муниципалитетов региона», — сказал Воробьев в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что главным условием для этих зон было то, чтобы они были «чистыми»: там не должно быть домов, никаких природоохранных ограничений, чтобы построить линию легкорельсового трамвая.

«Теперь дело осталось за малым — нужно спроектировать этот круг. Это приличные деньги. И, самое главное, построить. Чтобы построить, нам нужно порядка 250-300 миллиардов рублей», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что следующий этап - решить вопрос стыковки с метро Москвы. Подмосковье сейчас работает с властями столицы и с правительством Российской Федерации, чтобы обеспечить такую стыковку.

«В своих комментариях на почту, на встречах люди требуют, чтобы общественный транспорт развивался, чтобы было удобно, комфортно передвигаться. Потому что, когда ты живешь в Балашихе, но работаешь в Москве и тратишь два часа в одну сторону, два часа — в другую каждый день, то это минус четыре часа из твоей жизни», — отметил глава региона.

Воробьев заключил, что сейчас стоит задача привлечь деньги в проект легкорельсового трамвая. От этого будут зависеть дальнейшая судьба и сроки запуска.