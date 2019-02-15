РИАМО - 15 фев. Правительство Московской области отменило правила пользования аэровокзальными комплексами на территории региона, которые были введены весной 2018 года, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Проверка ведомства показала, что утвержденные постановлением подмосковного правительства правила пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории региона, и поведения физических лиц на указанных территориях вошли в противоречие с требованиями федерального законодательства в области государственного регулирования развития авиации.

«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой на него (нормативный правовой акт – ред.) принесен протест, по результатам рассмотрения которого правительством Московской области незаконный нормативный правовой акт отменен», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что нормативный правовой акт был принят региональным правительством в отсутствие полномочий, предусмотренных Воздушным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными правовыми актами.

В мае 2018 года в аэропортах Подмосковья начали действовать новые правила поведения, введенные для того, чтобы обеспечить порядок и повысить комфорт пассажиров. Так, на территории аэропортов запретили проживать вне гостиниц более 24 часов при отсутствии билета или бронирования на рейс, также запретили осуществлять предпринимательскую деятельность без разрешения администрации аэропорта (упаковка багажа, купля-продажа).

Также было установлено, что при следовании на другой этаж с багажной тележкой, ребенком в детской коляске или на инвалидном кресле можно использовать только лифт, исключив при этом использование эскалатора и траволатора.

Помимо этого, было запрещено приставать к гражданам с предложением оказания услуг (проживание в частных гостиницах, услуги массажа, гадание). На территории аэровокзальных комплексов также запретили мыться, переодеваться и стирать в не установленных для этого местах.

В июле прошлого года в Мособлдуму поступил протест заместителя московского межрегионального транспортного прокурора на статью закона «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Прокурор потребовал исключить из этой статьи пункт, наделяющий правительство Московской области полномочиями по решению вопросов осуществления регулирования в вокзальных комплексах на территории региона и по установлению правил поведения физических лиц в аэропортах. На заседании 20 декабря 2018 года депутаты Мособлдумы отменили данный пункт регионального закона.