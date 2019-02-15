РИАМО - 15 фев. В Подмосковье стартовала Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в ходе которой они смогут узнать, как проводится сдача экзамена и контроль за его проведением, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Подмосковье. В регионе акция пройдет с 15 по 28 февраля и охватит все муниципалитеты», – сказала Забралова.

По словам первого зампреда областного правительства, в этом году акция проходит в третий раз. Ее инициатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«Акция традиционно проводится в феврале. Первыми уже написали работу жители Красногорска. Взрослые смогли пройти через все процедуры экзамена – зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, написать саму экзаменационную работу. Важно, что родители на своем опыте поняли, что это совсем не страшно», – отметила Забралова.

Предварительные даты проведения акции в Подмосковье размещены на сайте министерства образования Московской области.