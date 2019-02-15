РИАМО - 15 фев. В Подмосковье за два года планируют установить до 150 новых датчиков контроля воздуха, подобная система позволит лучше выявлять нарушения и обеспечить комплексный онлайн-контроль экологической обстановки в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что сейчас власти Подмосковья получают данные от 19 постов Гидромета РФ и сведения «Мосэкомониторинга», они обрабатываются и систематизируются в центре управления регионом. Но для повышения качества мониторинга Подмосковью требуются собственные мощности.

«Мы планируем установить в 2019–2020 годах до 150 новых датчиков контроля воздуха в местах наибольшей концентрации источников выбросов. Их можно будет переставлять в другое место в зависимости от изменения экологической ситуации. Это только на первом этапе», — сказал Воробьев в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что, по оценке, для первого этапа на создание лаборатории, закупку оборудования, передвижных станций и наем персонала потребуется от 150 до 350 миллионов рублей.

«Эта система позволит нам лучше выявлять нарушения и обеспечить комплексный онлайн-контроль экологической обстановки в Московской области. Мы устанавливаем датчики, устанавливаем видеокамеру, и уже никто не может сделать приписку или как-то слукавить. Причем мы сделаем так, что данные с этих сенсоров сможет видеть каждый человек на сайте», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в мировой практике есть похожий опыт. В Токио или Сеуле есть определенные точки, в том числе на автобусных остановках, где можно посмотреть состояние окружающей среды. То же самое создается в Московской области.