РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 фев. Строительство образовательного комплекса в ЖК «Мортонгад Путилково» завершат в IV квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзор проводит проверку хода строительства нового воспитательно-образовательного комплекса, который возводится на территории ЖК «Мортонград Путилково» в Красногорске. Завершить возведение образовательного центра планируется в IV квартале 2019 года», – говорится в сообщении.

В состав строящегося образовательного комплекса входят детский сад на 150 мест и школа на 1100 учащихся. Застройщиком объекта выступает ООО «Ривас МО».

«В настоящее время на школе ведется монтаж оконных блоков и металлоконструкций, кладка наружных стен. На детском саду ведутся работы по армированию, бетонированию вертикальных конструкций первого этажа», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту в 3-этажном дошкольном образовательном учреждении на площади 2624 квадратных метра разместятся музыкальный и физкультурный залы для занятий с детьми, игровые комнаты и спальни, служебно-бытовые помещения, пищеблок, медицинские и методические кабинеты.

«В 3-этажной школе площадью 12791 квадратный метр будут оборудованы учебные классы, спортивный и хореографический залы, актовый зал, библиотека, медпункт, методические помещения, столовая, санитарные помещения и ряд других кабинетов, необходимых для организации учебного процесса», – добавляется в сообщении.