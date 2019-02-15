Торговая сеть «Пятёрочка» приняла беспрецедентное решение – отметить свой 20-летний юбилей, поздравив всех своих гостей. То есть десятки миллионов покупателей, которые каждый день заходят в универсам за обычными покупками. В честь юбилея «Пятёрочки» гости магазинов могут получить около 50 миллионов подарков, которые сеть подготовила к своему дню рождения.

20 лет назад, когда в Санкт-Петербурге открылись первые магазины этого бренда, мало кто мог представить, какую роль она будет играть в наши дни. Что по всей стране откроется больше 13,5 тысяч магазинов, в которых ежемесячно будут совершать покупки 70 миллионов жителей России. Из них ежедневно за хлебом, молоком, детским питанием, фруктами, мясом, крупами, конфетами и множеством других качественных товаров по доступной цене в «Пятёрочки» заходит около 27 миллионов человек – по сути, население крупной европейской страны! Только вдумайтесь! А еще около 200 тысяч человек помогают им совершить покупки – это сотрудники торговой сети.

За время своего существования «Пятерочка» стала настоящим лидером в сердцах своих покупателей. Она успешно внедряет современное оборудование, расширяет географию присутствия и стремительно завоёвывает доверие своих гостей.

И поскольку День рождения – это праздник для всех гостей магазина, «Пятёрочка» рада отметить 20-летие вместе со своими покупателями и Сергеем Жуковым – солистом группы «Руки вверх» и кумиром 90-х! Со всех экранов уже звучит весёлая песня, которой торговая сеть и Сергей Жуков приглашают гостей в «Пятёрочку» на празднование юбилея! Порадует покупателей и новая акция «Пятёрочка. 20 лет».

Условия акции просты: достаточно совершить покупку на сумму от 555 рублей и получить подарок! Это саше, в котором находятся скидки и другие сюрпризы. Празднуйте 20 лет вместе с «Пятерочкой»! Для этого понадобится только ваше хорошее настроение и желание стать частью большого праздника!