РИАМО - 15 фев. «Воскресенские минеральные удобрения» стали лучшим экспортером Подмосковья в 2018 году среди субъектов крупного бизнеса, в 2018-м процент от общего объема поставок товарной продукции химкомбината зарубежным аграриям составил 61, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«АО «Воскресенские минеральные удобрения» стало обладателем диплома победителя в номинации «Лучший экспортер в 2018 году среди субъектов крупного бизнеса». Церемония награждения состоялась в доме правительства Московской области в рамках III форума экспортеров региона. Мероприятие объединило более 300 представителей бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти, институтов развития, а также экспертного и научного сообщества», — говорится в сообщении.

Главные вопросы дискуссионной площадки форума – выработка системных решений для поддержки экспорта, эффективность существующих мер, а также готовность предприятий региона к увеличению показателей экспорта в ближайшие два года. Участники также обсудили успешные стратегии выхода на международные рынки, механизмы стимулирования предприятий и экспертного сопровождения.

«Как было отмечено на форуме, Подмосковье находится в пятерке лидеров по объему экспорта среди регионов России. В структуре экспорта на химическую промышленность приходится 18%. «Воскресенские минеральные удобрения» входят в число предприятий, наиболее успешно реализующих экспортную деятельность. В 2018 году процент от общего объема поставок товарной продукции химкомбината зарубежным аграриям составил 61, или 400866 тонн минеральных удобрений», — добавляется в сообщении.

На экспорт направляются такие традиционные марки, как NPK и аммофос, универсальные и сезонные марки водорастворимых удобрений: SOLAR NPK и AquaDrop NPK. Продукция воскресенского химкомбината поступает в страны ближнего и дальнего зарубежья, Скандинавию, страны Евросоюза, Латинской Америки, Индонезию, Африку.