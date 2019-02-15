РИАМО - 15 фев. К 2030 году в Подмосковье снизится доля мусора, складируемого на свалках, она составит 18%, сейчас в Подмосковье в активной стадии строительства находятся девять из 12 комплексов по переработке отходов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Запрос на раздельный сбор отходов очень высок в Подмосковье. Вдумайтесь: новый экологический стандарт обращения с мусором и раздельный сбор отходов позволят снизить долю складируемого на свалках Московской области мусора с 91% в 2018 году до 18% к 2030 году», — сказал Воробьев в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что в Подмосковье в активной стадии строительства находятся девять из 12 комплексов по переработке отходов, еще три уже построены.

«Комплексы по переработке отходов будут работать на основании самых современных экологических стандартов. Во-первых, 50% мусора уже перерабатывается: не захоранивается, а получает вторую или третью жизнь. Все остальное соответственно будет сформировано в «хвосты» и в будущем будет сжигаться на мусоросжигательных заводах», — уточнил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что больше всего мусора в стране образуется в Московском регионе, почти четверть от всего объема. Поэтому сейчас идет очень тяжелый этап по переходу на новую систему обращения с отходами.

«А дальше мы закрываем свалки, которые до сих пор беспокоят людей и в Серпухове (полигон «Лесная» — ред.), и возле Алексинского карьера. Наша задача — закрыть все грязные свалки, которые существуют еще с давних времен, с эпохи Советского Союза», — отметил глава региона.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.