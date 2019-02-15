РИАМО - 15 фев. Администрация детского сада в подмосковной Рузе обязана извиниться перед семьей пятилетней девочки, которую воспитатели забыли на улице после прогулки, заявила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в детском саду № 5 в Северном микрорайоне Рузы воспитательница оставила пятилетнюю Вику Золотареву на улице после прогулки. Малышка почти час провела на морозе, после чего решила отправиться домой самостоятельно. Ребенка в детсаду хватились не сразу, однако позже заявили в полицию о пропаже девочки. К тому времени она уже была дома.

«Я знаю про эту ситуацию. Считаю, что это возмутительная халатность персонала детского сада. Их администрация должна принести свои извинения семье девочки, потому что они подвергли риску жизнь ребенка», – сказала Мишонова.

В настоящий момент в учреждении работают надзорные органы, в том числе полиция, которая ведет доследственную проверку.

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