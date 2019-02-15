РИАМО - 15 фев. Концертно-выставочный цикл «Годы странствий Святослава Рихтера» открылся в мемориальной квартире композитора в 2017 году, текущий год станет заключительным в музыкальном цикле и будет посвящен Австрии и Германии, сообщила журналистам заведующая отделом музыкальной культуры Государственного музея изобразительных искусств имени А. Пушкина Юлия Де-Клерк.

«У нас три года был цикл, который мы назвали «Годы странствий». В этом году мы завершаем его, потому что нельзя эксплуатировать одну тему. Мы будем придумывать новые. Новая программа познакомит публику с музыкой и искусством Австрии и Германии, потому что с этими странами у Рихтера была особенная связь», – сказала Де-Клерк.

Она добавила, что новая программа будет охватывать большой отрезок времени искусства Австрии и Германии. Представленная музыка познакомит слушателей с искусством XIV века и эпохой барокко.

Отдельные программы будут посвящены известным композиторам этих стран. Например, такие как «Музыкальный катехизис Иоганна Себастьяна Баха» и «Клавирный стиль Георга Фридриха Генделя», отметила Де-Кларк.

В концертах примут участие известные исполнители – Юрий Мартынов, Людмила Берлинская, Александр Гиндин, Яков Кацнельсон, Петр Лаул, Петр Айда и многие другие.