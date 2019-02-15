РИАМО - 15 фев. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев посетил медицинские учреждения, расположенные в городском округе Домодедово и Ленинском районе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вместе с главой городского округа Домодедово Александром Двойных министр осмотрел подразделения Домодедовской центральной городской больницы, а также встретился с коллективом медучреждения. Одним из важных пунктов поездки стала проверка хода подготовки к открытию Московского областного хосписа для детей.

«В учреждении будут оказывать весь комплекс паллиативной помощи, включая программы медицинской, психологической, юридической, духовной помощи семьям, где есть дети с неизлечимыми заболеваниями. Хоспис в Домодедове будет работать не только как полноценный стационар, но и как организационно-методический центр, который позволит управлять всеми подобными службами при районных больницах», – сказал министр.

Открытие учреждения запланировано на весну текущего года, добавил он.

В Ленинском районе Матвеев вместе с главой муниципалитета Валерием Венцалем осмотрел отделения Видновской районной клинической больницы и Видновскую подстанцию скорой медицинской помощи.

«В Домодедове и в Ленинском районе за последние годы проделана большая работа по улучшению качества оказания медицинской помощи населению, но есть ряд проблем, которые еще необходимо решить. В первую очередь это касается ремонтных работ, оснащения оборудованием и привлечения кадров. Уверен, в тесном сотрудничестве с главами округов мы эти вопросы снимем уже скоро», – прокомментировал итоги поездки Матвеев.