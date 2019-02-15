РИАМО - 15 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость высокого темпа преобразований при реализации национальных проектов, он также подчеркнул, что согласия федеральной и региональной властей в этом вопросе должны быть высокого уровня.

Воробьев принял участие в совещании с главами субъектов Российской Федерации на тему «Национальные проекты в сфере социального развития», которое прошло в Сочи под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева.

«Обсуждаем, прежде всего, национальные проекты, ну и разные элементы взаимодействия по разным отраслям - здравоохранение, образование, экономика, вся социальная сфера. Ясно, что действия должны быть скоординированы, большие деньги, мы должны держать высокий темп преобразований. Поэтому здесь согласия федеральной и региональной властей должны быть высокого уровня. Поэтому встреча проходит по-деловому, с откровенными острыми вопросами, которые позволяют нам двигаться дальше», - сказал журналистам Воробьев.

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Всего в России утверждены 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.