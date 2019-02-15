РИАМО - 15 фев. Фальсифицированную молочную продукцию производства ООО «Молтрейд» выявили в обороте, она может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать отравление, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Производство продукции велось в Туле, на улице Братьев Жабровых, 12.

«При проведении административного расследования вышеуказанный субъект предпринимательской деятельности, а также признаки его производственной деятельности не были установлены. По данному адресу расположен жилой девятиэтажный жилой дом», — говорится в сообщении.

Продукция данного предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза - «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление.