РИАМО - 15 фев. Движение общественного транспорта полностью восстановили на Ярославском шоссе в столице после падения дерева на контактную сеть, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Троллейбусы задерживались утром в пятницу на Ярославском шоссе из-за того, что дерево опустилось на провода контактной сети в районе Федоскинской улицы. В сторону центра задерживались троллейбусы №76. Автобусы №№136, 172, 244, 375, 544, 789, 903 и электробусы №76 между Федоскинской улицей и МГСУ ездили по основному ходу шоссе.

«Движение городского транспорта на Ярославском шоссе полностью восстановлено», – говорится в сообщении.