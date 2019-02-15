Поселок Горки Ленинские – уникальное место всего в 12 километрах от Москвы. Это место известно в основном ленинской усадьбой «Горки», которая стала «культовой» благодаря вождю мирового пролетариата, который когда-то обосновался здесь, а также популярным летнтим джазовым фестивалем Подмосковья. О том, как изменился поселок с 90-х годов, и почему отсюда не хочется переезжать, РИАМО рассказала коренная жительница Ленинских Горок Екатерина.

Лазить по яблоням и уважать Ленина

© официальная страница Музея-Заповедника "Горки Ленинские" ВКонтакте

Я родилась в Горках Ленинских, и для меня это всегда будет местом номер один. Моя мама работала экскурсоводом в музее-заповеднике «Горки Ленинские», а папа – в местном отделении милиции. Благодаря этому родители получили здесь двухкомнатную квартиру в поселке Горки Ленинские.

© официальная страница Музея-Заповедника "Горки Ленинские" ВКонтакте © официальная страница Музея-Заповедника "Горки Ленинские" ВКонтакте 1 из 2

Усадьба «Горки Ленинские» в детстве была моим вторым домом. Я знаю там каждую тропинку и каждую яблоню в яблоневых садах. Все детство мы там бегали и играли, ели яблоки и вишни. Сейчас я очень ностальгирую, гуляя с семьей по местам моего детства.

Я не знаю другой такой усадьбы – с такой историей, с таким шикарным парком, тишиной и чистейшим воздухом!

© официальная страница Музея-Заповедника "Горки Ленинские" ВКонтакте

Когда мама водила экскурсии по дому-музею, я пряталась под столами и слушала экскурсии, а иногда выпрыгивала и пугала группы маминых туристов. Помню, как в главном зале усадьбы на Новый год наряжали огромную елку – такую же, как при Владимире Ильиче. Мама вешала на елку конфеты, а я их искала. Когда находила, восторгу не было предела!

А вот огромный монументальный куб-музей Ленина, похожий на пантеон, всегда казался таинственным. Научно-культурный центр «Музей В.И. Ленина» был спроектирован архитектором Леонидом Павловым к 70-летию Октябрьской революции. Сам автор называл его «мой Парфенон».

Мы играли в прятки среди его огромных колонн. Дети Горок к памяти Ленина относились с уважением. А памятник «Похороны вождя» на аллее, со скорбными лицами и лежащей фигурой Ильича всегда вызывал грусть и у нас.

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Лучшая школа в СССР

© официальная страница Музея-Заповедника "Горки Ленинские" ВКонтакте

Мы с братом учились в школе имени В.И. Ленина, так называлась единственная школа нашего поселка. В свое время эта школа была не то что лучшей в Подмосковье – лучшей в СССР.

Школу в Горках в 1921 году основал сам Ленин, но фактически школой занималась Надежда Крупская. Именно она обратила внимание мужа на отсутствие школы в Горках. Сначала это был детский дом со школой, потом – школа крестьянской молодежи, по время ВОВ – школа-интернат для детей, родители которых погибли на войне.

Золотой период нашей школы начался в 50-х годах, когда она стала экспериментальным учреждением Академии педагогических наук. В то время это была ведущая школа в Советском Союзе – здесь работали лучшие педагоги нашей страны. Был и музей, посвященный ее истории.

С развалом СССР наша школа тоже начала разваливаться. На нее просто перестали выделять деньги. Я училась в 90-х и еще застала самый сильный состав учителей. Но ситуация ухудшалась с каждым годом – ремонты не проводились, здания ветшали, мелкий ремонт делался только за счет родителей. А между тем, у школы было целых четыре здания и территория площадью 16 гектаров! Уже в моем детстве многочисленные школьные постройки пустовали, и смотреть на это было очень грустно.

Мой сын тоже учился в этой школе – ведь она единственная в поселке. Но в начале этого учебного года, в октябре 2018-го, нам объявили, что школа закрывается. Официальная причина – аварийное состояние здания. Все родители были в шоке, но согласились на то, чтобы детей перевели в школы в соседних поселках. Наш класс перевели в школу соседнего поселка Ям, и мы оказались в заложниках у транспорта, стали раньше вставать и поздно возвращаться домой.

Сейчас инициативная группа родителей поселка борется за то, чтобы детям вернули родную школу. Нам обещают, что ее отремонтируют и откроют, но в это никто не верит. Люди опасаются, что вместо нее откроется элитное учебное учреждение для детей из коттеджных поселков, которыми застраивается Ленинский район.

Закрытие школы – моя личная боль, очень жаль, что мой сын не сможет учиться в такой же классной школе, в которой училась моя мама, бабушка и я сама.

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© из личного архива © из личного архива 1 из 2

Отсутствие школы на сегодняшний день – это, пожалуй, самый большой минус нашего прекрасного поселка. Ведь здесь очень много детей, молодые семьи активно заселяются в новостройки. Людям нужна школа в шаговой доступности, и я могу понять тех, кто откажется здесь жить именно по этой причине.

С детскими садиками ситуация лучше. Есть один детский сад, который строили еще в советское время, и он в хорошем состоянии. Два года назад построили еще один садик. Наполненность садов большая, но места есть.

В Горках есть замечательная новая амбулатория, которая входит в состав Видновской районной клинической больницы. Там можно сдать анализы, обратиться к терапевту, гинекологу, стоматологу и другим врачам. Но в сложных случаях надо, конечно, ехать в Видное. Ребенка мы возим в детскую поликлинику города Видное.

Рядом с Горками находится два крупных города – до Видного ехать минут 20, примерно столько же – до соседнего Домодедова. Да и Москва практически под боком – до матеро «Домодедовская» на маршрутке те же 20 минут, если без пробок.

Поэтому любые услуги, которых нет в Горках, можно получить в соседних городах. Мы, например, частенько ездим в Домодедово в кинотеатр и наш любимый парк «Елочки», где много детских аттракционов.

Конечно, Горки – это уединенное и спокойное место. Здесь нет торговых центров и шопинга, но это скорее его плюс. Потому что в округе торговых центров великое множество – тот же Vegas на МКАД в 15 минутах езды.

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Жить на природе, работать в Москве

© из личного архива

Сейчас население поселка Горки Ленинские составляет порядка 4 тысяч человек, и это далеко не предел. Недвижимость здесь довольно дорогая, но есть и новое жилье эконом-класса. Часто жизнь в Горках выбирают люди старшего поколения, которые не привязаны к работе в Москве.

Я никогда не хотела куда-то уезжать из Горок, например, в Москву. С тем, чтобы добраться до столицы, у меня никогда не было никаких проблем. Я после школы поступила в московский университет, и спокойно каждый день ездила на учебу в центр Москвы. К тому же я работала. Час с небольшим – и ты на месте. Когда я купила машину, вопрос с транспортом отпал совершенно – добираться в любую точку стало очень удобно.

Когда у меня появилась семья, мы начали снимать квартиру здесь же, в Горках. В какой-то момент мы задумались о покупке своей недвижимости, но в самих Горках идеального варианта для себя не нашли. В итоге выбрали такой вариант – таунхаус в 15 минутах езды от Горок в закрытом коттеджном поселке. Жить там прекрасно, это совсем другой уровень жизни. Конечно, я часто бываю в Горках, ведь там живут мои родители.

Я работаю визажистом и мастером по прическам, мой стаж – около 10 лет. У меня есть уютная домашняя студия, но в основном я выезжаю на работу в Москву. В Москве работают многие жители поселка из-за зарплат.

В Ленинских Горках, кроме музея-усадьбы, можно работать разве что в местных сетевых магазинах и на складах. Еще у нас есть шоколадная фабрика «Катюша», кто-то находит работу там.

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Джазовые сезоны и конные прогулки

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Приятно видеть, как развивается и растет поселок Горки Ленинские. Музей-заповедник становится все более популярным и востребованным, сюда приезжают много москвичей и иностранных туристов.

Культурная жизнь усадьбы с каждым годом становится все более насыщенной, мероприятия – более современными и актуальными. Летом здесь проходит прекрасный фестиваль «Джазовые сезоны» с Игорем Бутманом и мировыми звездами джаза.

Зимой в усадьбе очень весело и ярко празднуют Новый Год и Масленицу. Уверена, что у музея-заповедника, да и у всего поселка Горки Ленинские, все впереди.

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