РИАМО - 15 фев. В марте этого года несколько канадских компаний приедут на встречу в правительство Московской области, в рамках которой будет обсуждаться возможность совместных проектов на территории Подмосковья, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Хромов провел встречу с представителями Канадской ассоциации бизнеса в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, стороны обсудили возможное появление новых инвесторов из Канады на территории региона.

«Сегодня встречались с Канадской ассоциацией бизнеса. Договорились о том, что пара канадских компаний в конце марта подъедет на встречу в правительство Московской области, будут обсуждаться вопросы совместных проектов и возможной локализации на территории», – сказал Хромов.

Он добавил, что также обсуждался вопрос о дальнейшем развитии компании John & Deere на территории Подмосковья и возможности более глубокой локализации производителей.

«Мы договорились встречаться с кандидатами, мы работаем тесно с корпорацией по развитию инвестиций в Московскую область. Они входят как члены в нашу ассоциацию уже 1 год точно, может, уже второй год пошел, надо посмотреть. Мы работаем на них также, как работаем на всех членов. Стараемся развивать их бизнес, относимся к их делам, как к нашим собственным. В конце марта у нас будет выездная сессия в Канаде в начале марта, первые две недели, и в конце марта мы договорились организовать встречи», – добавил председатель совета директоров Канадской деловой ассоциации в России и Евразии Нейтан Хант.

Деловая ассоциация была официально учреждена в 2004 году канадскими бизнесменами. Объединяет свыше 200 корпораций и бизнесменов, представляющих различные сферы экономики и финансов. Основной целью Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA) является улучшение и возрастание торговых связей между Канадой и Россией и развитие лучшего понимания между бизнесом двух стран.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.